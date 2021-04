Nasedla klicu “računalničarja” Dnevnik Neko Gorenjko je poklical neznanec in se ji predstavil kot računalniška tehnična pomoč. Gospa mu je posredovala svoje podatke in mu omogočila oddaljen dostop do svojega računalnika. Pozneje je ugotovila, da bi šlo lahko za zlorabo. Klic je bil iz...

