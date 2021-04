Sojenje Zaviršku: priče opisale, da je opečena žena branila moža 24ur.com Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem prič nadaljevalo sojenje Martinu Zaviršku, ki je obtožen, da je avgusta lani soprogo polil z bencinom in jo zažgal. Okoliščine dogajanja so pojasnjevali zdravnik, gasilci, policista in sosed, ki so med prvimi prispeli na kraj dogodka.

