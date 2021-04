Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je z zaslišanji prič nadaljevalo sojenje Martinu Zaviršku, ki je obtožen, da je avgusta lani soprogo polil z bencinom in zažgal. Okoliščine dogajanja so med drugim pojasnjevali zdravnik, gasilci, policista in sosed, ki so med prvimi prispeli na kraj dogodka. Več jih je na kraju dogodka zaznalo vonj po bencinu. preberite več » ...