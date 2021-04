Ogenj zajel Dom na Osankarici, na delu več gasilskih ekip Lokalec.si Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje je okoli 20. ure prišlo do požara v Slovenski Bistrici na Osankarici. Kot nam je uspelo izvedeti gori Dom na Osankarici. Na delu je več deset gasilcev, požar naj bi se razširil tudi na gozd. Na delu so gasilska društva Kebelj, Oplotnica, Tinje in Slovenska Bistrica. Aktivirane so bile dodatne ekipe. Več sledi …. ...

