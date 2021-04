Konec evropske poti za celjske rokometaše Sportal Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na današnji povratni tekmi osmine finala evropske lige prvakov izgubili proti francoskemu PSG s 24:31 (12:14). S tem je celjsko moštvo sklenilo nastope v ligi prvakov, potem ko so Francozi dobili tudi prvo tekmo s 37:24, skupno so Francozi dvoboj dobili s kar 21 zadetki razlike (68:47).

