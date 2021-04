Celjski rokometaši s porazom v Parizu zaključili sezono v ligi prvakov Celje.info Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v Parizu odigrali še zadnjo tekmo v letošnji ligi prvakov. V osmini finala so morali, kljub borbeni igri, še drugič priznati premoč najbogatejši ekipi na svetu, francoskemu PSG. Celjani so danes v Parizu zaključili svojo 26. sezono v EHF Ligi prvakov, v katerih so se v izločilne boje letos uvrstili še štirinajstič, osmič v osmino finala (trikrat napredovali, tri ...

