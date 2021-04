Miami do pomembne zmage nad branilci naslova 24ur.com Košarkarji Dallasa in Miamija so bili ponoči uspešni v severnoameriški poklicni košarkarski ligi NBA. Dallas je s 116 : 101 premagal Milwaukee, Miami pa branilce naslova Los Angeles Lakers s 110 : 104. K zmagi 'vročice' je slovenski organizator igre Goran Dragić prispeval 10 točk, pet skokov in tri podaje.

Sorodno











Oglasi