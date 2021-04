Nikola Jokić tudi tokrat pripravil mizo za vse RTV Slovenija Prvi kandidat za najkoristnejšega košarkarja rednega dela Lige NBA Nikola Jokić je spet dostavil pošiljko. S 26 točkami, 14 podajami in 13 skoki je prišel do 54. trojnega dvojčka v karieri, vroči Denver pa do osme zaporedne zmage.

