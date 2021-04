Pri dvojnih zmagah ima precej več uspeha Pogačar RTV Slovenija Najboljša kolesarja na svetu Primož Roglič in Tadej Pogačar sta v dobrih dveh letih in pol svetovno javnost navdušila kar z osmimi preizkušnjami, na katerih sta osvojila prvo in drugo mesto. V teh primerih ima za zdaj več uspeha Pogačar.

Sorodno





















































Oglasi