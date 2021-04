Podpredsednik Dežele FJK in pristojen za zdravstvo Riccardo Riccardi je danes zjutraj sporočil, da so tudi v Furlaniji - Julijski krajini prekinili naročila za cepljenje 60-letnikov in starejših, prav tako pa bodo preložili vbrizg prvega odmerka cepljenja za že potrjena naročila (izjema so seveda šibkejše osebe iz prioritetnih skupin). To je posledica odredbe 6/2021, ki jo je izdal izredni komisar ...