Nova višinska dolina, ki se približuje od zahoda, od nedelje prinaša nekajdnevne padavine. Ob južnih tokovih bo pritekal toplejši in bolj vlažen sredozemski zrak. Glavnino poslabšanja pričakujemo v ponedeljek in torek, največ padavin bo v gorskem svetu, medtem ko jih bo ob morju do torka nekoliko manj in bodo možna tudi vmesna obdobja s spremenljivim vremenom. Danes in jutri bo sicer še prevladoval ...