Vreme: Na zahodu pretežno oblačno, drugod sončno Dnevnik Danes bo v zahodni in deloma v osrednji Sloveniji pretežno oblačno in povečini suho. Drugod bo prevladovalo sončno vreme. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija.

Sorodno

































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Anže Kopitar