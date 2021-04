Gre Pahor s Kranjcem na roko koaliciji? 24ur.com Predsednik države Borut Pahor išče novega člana ustavnega sodišča. In za najvišji sodniški položaj v državi predlaga uglednega in zelo konservativnega akademika doktorja Janeza Kranjca. Ali gre Pahor s tem na roko vladajoči koaliciji in skuša ustavno sodišče "uravnotežiti" po meri desnice?

