Mineva 31 let odkar je na prvih demokratičnih parlamentarnih volitvah po drugi svetovni vojni v Sloveniji zmagala pomladna opcija in je Demos porazil partijo. Volitve so pomenile velikansko prelomnico, saj je bil to začetek konca socialistične diktature in začetek prehajanja Slovenije v liberalen zahodni svet, kjer ljudje voditelje volijo na svobodnih volitvah. Večino je v dveh domovih skupščine d ...