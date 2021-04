Bolezni, vrzel med in revnimi, podnebne spremembe in konflikti v državah in med njimi bodo glavni izziv v prihodnjih desetletjih, pandemija covida-19 pa je nekatere od teh težav še poslabšala, poroča ameriško obveščevalno poročilo, objavljeno v četrtek. Glede na poročilo “Global Trends 2040”, ki so ga objavile ZDA, naj bi se rivalstvo med Kitajsko in koalicijo zahodnih držav, ki jo vodijo ZDA, okr ...