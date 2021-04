Globalni trendi kažejo na vse večjo razdrobljenost družbe 24ur.com Ameriška obveščevalna služba je v poročilu o globalnih trendih opozorila na vse večjo razdrobljenost družbe in nacionalistična nagnjenja, ki jih prinaša pandemija covida-19. Izpostavili so tudi možnosti motenj mednarodnega trgovanja in spodkopavanja državljanske kohezije, obsežen del pa so posvetili posledicam podnebnih sprememb, ki vplivajo na povečanje migracij.

