V Veliki Britaniji salve in molk v slovo od princa Filipa 24ur.com V Veliki Britaniji so danes z vojaškimi salvami po vsej državi počastili spomin na princa Filipa, zvestega sopotnika kraljice Elizabete II., ki je umrl v petek, star 99 let. Zastave na vladnih poslopjih so spuščene na pol droga, z minuto molka so se pokojnemu članu britanske kraljeve družine poklonili tudi na športnih tekmovanjih.

Sorodno



























































Oglasi