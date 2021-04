Princ Filip je umrl na dan obletnice poroke princa Charlesa in žene Camille 24ur.com Smrt skoraj 100-letnega princa Filipa je kraljevo družino pretresla na prav poseben dan. Pred šestnajstimi leti sta svojo dolgoletno in razburkano zvezo pred matičarjem potrdila princ Charles in Camilla Parker Bowles.

Sorodno



















Oglasi