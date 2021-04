Olimpija povozila nemočni Lustenau, Asiago izenačil na 1:1 RTV Slovenija SŽ Olimpija je na drugi tekmi polfinala Alpske lige do vrha napolnila mrežo Lustenaua. Gostitelji so prejeli pravo hokejsko lekcijo (0:8). Asiago je ugnal Jeseničane s 4:1 in izid v zmagah je izenačen.

