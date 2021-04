Mariborski nogometaš Aljoša Matko je bil po poročanju portala 24ur.com udeležen v prometni nesreči. Iz PU Novo Mesto so sporočili, da je do nesreče prišlo nekaj pred 19.30 uro. Nesreča se je zgodila na cesti med Črnomljem in Metliko. Dve osebi huje poškodovani “Po prvih podatkih s kraja nesreče sta se dva potnika, ki naj bi sedela na zadnjih sedežih, v nesreči ...