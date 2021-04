Ob 16.46 sta v ulici Na Brezovici v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečene osebe, razlite motorne tekočine posuli z absorbentom in počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. preber ...