Kdo so "čudaki", ki protestirajo za še strožje protikoronske ukrepe? Reporter V več nemških mestih se je včeraj podalo na ulice več sto ljudi, ki so zahtevali ostrejše ukrepe za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Protesti so med drugim potekali v prestolnici Berlin ter nemških mestih Bremen, Hannover, Göttingen, Potsdam in Düss

Sorodno













Oglasi Omenjeni Berlin

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Anže Kopitar

Jan Oblak

Primož Roglič

Alojz Uran