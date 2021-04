Zidane: Zmaga na El clasicu je čista kot solza 24ur.com Težko pričakovani obračun starih tekmecev španskega nogometa je dobil Real (2:1) in s tem še bolj zakompliciral boj za naslov španskega prvaka. Strateg belega baleta Zinedine Zidane je prepričan, da je zmaga Reala proti Barceloni zaslužena, opozarja pa, da so njegovi varovanci pri koncu z močmi in že vidno izžeti po naporni sezoni. Madridčane čaka še povratni obračun četrtfinala Lige prvakov, ko ...

