Končno spet dobre novice o novih okužbah zurnal24.si Včeraj so z 2864 PCR testi potrdili 548 okužb z novim koronavirusom. Številka je zelo vzpodbudna, saj je bilo odkritih za 24 odstotkov manj okužb kot prejšnjo soboto, ko jih je bilo 720. Od 6. marca je to prva sobota, ko je v primerjavi s prejšnjo število novih okužb padlo. Ni izključeno, da se že kažejo prvi rezultati zaprtja države od 1. do 12. aprila.

Sorodno











































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Anže Kopitar

Jan Oblak

Primož Roglič

Alojz Uran