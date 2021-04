Včeraj je bilo opraljenih skupaj 30.866 testov (PCR + HAT) na virus SARS-CoV-2. Izvidi PCR testov so potrdili skupno 1.250 okužb, prejšnji teden jih je bilo 1.299. To pomeni, da se je epidemiološka slika (7-dnevno povprečje dnevno okuženih oseb) nekoliko izboljšala. Slovenija bo po vsej verjetnosti prihodnji teden začela v oranžni fazi. Vladna in strokovna skupina je sicer odločila, da naslednji t ...