Andre Drummond je z dvojnim dvojčkom - 20 točk, 11 skokov - v severnoameriški košarkarski ligi NBA popeljal Los Angeles Lakers do presenetljive zmage v gosteh nad Brooklyn Nets s 126:101. Košarkarji Utah Jazz pa so kot prva ekipa to sezono prišli do 40 zmag; tokrat so za 11. zmago na zadnjih 13 tekmah s 128:112 premagali Sacramento Kings.



