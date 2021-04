Rola prek Kavčiča do turnirske zmage v Splitu RTV Slovenija Blaž Rola je zmagovalec teniškega turnirja serije challenger v Splitu. V finalu je po dveh urah in 16 minutah igre premagal Blaža Kavčiča z 2:6, 6:3 in 6:2.

