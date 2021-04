Blaž premagal Blaža za zmago na challengerju v Splitu Lokalec.si Na turnirju serije Challenger (44.820 €) v Splitu smo danes videli slovenski finale. Blaž Rola je z 2:1 v nizih premagal Blaža Kavčiča. Dvoboj je trajal dve uri in štirinajst minut. To je bil njun tretji medsebojni dvoboj, prvič pa se je zmage razveselil mlajši Rola. 34-letni Kavčič, ki je na turnirju odigral kar 7 dvobojev, je zadnjega začel bolje in prvi niz dobil s 6:2. Na ...

