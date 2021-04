Nesreča na jedrskem objektu zurnal24.si Iran je danes sporočil, da je na njihovem jedrskem objektu v Natancu prišlo do nesreče. Pri tem sicer ni bil nihče ranjen in tudi ni prišlo do kakšnih poškodb na objektu ali izpusta radioaktivnih snovi, so zagotovili v Teheranu. V iranski agenciji za jedrsko energijo so zatem ocenili, da je šlo za teroristično dejanje.

