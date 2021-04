Iran za napad na jedrski objekt obtožil Izrael in napovedal maščevanje 24ur.com Iransko zunanje ministrstvo je prepričano, da za napadom na jedrski objekt Natanc stoji Izrael. Napovedali so povračilne ukrepe. Posredno so Izrael obtožili tudi poskusa vmešavanja v pogovore o jedrskem sporazumu, ki potekajo na Dunaju.

Sorodno

















Oglasi