Kacin: Zamude zaradi dobav cepiv bomo poskušali uloviti v mesecu juliju RTV Slovenija To je vprašanje morale in etike zdravstvenega osebja, ki to počne. Na drugi strani pa je seveda treba jasno brati navodila, ki so jih imeli na cepilnih mestih. Nujno je treba takoj porabiti Pfizerjevi cepivo, je glede preskakovanja vrst dejal Jelko Kacin.

