Posvetovalna skupina za cepljenje z AstraZeneco vseh starejših od 18 let Primorske novice Posvetovalna skupina za cepljenje je ocenila, da je cepljenje s cepivom AstraZenece primerno za vse osebe, starejše od 18 let, brez omejitev, je za POP TV in RTV Slovenija potrdil član posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Alojz Ihan. Enako je za STA potrdila vodja skupine Bojana Beović.

