"Gremo!" 60 let od dne, ko je Jurij Gagarin kot prvi človek obkrožil Zemljo RTV Slovenija Mineva natančno 60 let od dne, ko je ruski kozmonavt Jurij Gagarin kot prvi človek poletel v vesolje. V vesoljski kapsuli Vostok 1 je enkrat obkrožil Zemljo in se po 118 minutah poleta vrnil na trdna tla.

