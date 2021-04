Poročilo Policijske uprave Celje: ponedeljek, 12. 4. 2021 (spregledala deklico na poganjalčku, vlom Celje.info Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 211 klicev občanov. 44 klicev je bilo interventnih, trije nujni. 16 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 14 s področja prometne varnosti in 10 s področja javnega reda in miru. Cestni promet Na Šercerjevi ulici v Celju so obravnavali prometno nesrečo z lažjimi poškodbami. Starejša ...

