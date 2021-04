Poročilo Policijske uprave Celje: sreda, 14. 4. 2021 (vozila tako pijana, da so jo morali prepeljati Celje.info Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 209 klicev občanov. 53 klicev je bilo interventnih, dva nujna. 11 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 22 s področja prometne varnosti in 11 s področja javnega reda in miru. Cestni promet Policisti so včeraj, na poziv večih voznikov, na avtocesti prestregli voznico, ki je bila močno ...

Sorodno











Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Jasna Kuljaj

Franc Kangler

Janez Janša