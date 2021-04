VIDEO: Pet pred dvanajsto v Mariboru iz balkonov zadonela glasba Lokalec.si Ste prisluhnili glasbi, ki je v ponedeljek sredi dneva zazvenela po Mariboru z balkonov Rotovža, mariborskega gradu, pa na Poštni in Gosposki ulici? Ja nekaj minut ste lahko poslušali glasbo v živo. Kdaj ste nazadnje prisluhnili glasbi v živo? Vse od lanskega Festivala Lent in Festivala Maribor v mestu ni koncertov. Vse od lanske jeseni so se morali ljubitelji glasbe zadovoljiti zgolj s posnetki ...

