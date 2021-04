Mariborčani muzicirali na balkonih: "To ni koncert, to je opozorilo!" RTV Slovenija Z balkonov zgodovinskih stavb mariborskega mestnega jedra se je danes tik pred poldnevom oglasila živa glasba. Pri mariborskem Narodnem domu so se za glasbeni protest odločili, ker verjamejo, da je že skrajni čas za vrnitev kulturnih dogodkov.

Sorodno Oglasi