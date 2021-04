Johnson & Johnson v EU začel dostavljati cepivo proti covidu-19 24ur.com Podjetje Johnson & Johnson je začelo po državah Evropske unije dostavljati svoje cepivo proti covidu-19, sta potrdila Evropska komisija in podjetje. Do konca junija EU pričakuje do skupno 55 milijonov odmerkov tega cepiva. V Slovenijo naj bi glede na napovedi Nacionalnega inštituta za javno zdravje ta teden prišlo 7000 odmerkov cepiva.

