Ameriško podjetje Johnson & Johnson je danes sporočilo, da je začasno ustavilo dobavo svojega cepiva proti covidu-19 državam Evropske unije. Za to so se odločili, potem ko so pristojne oblasti v ZDA priporočile začasno ustavitev uporabe tega cepiva zaradi primerov redkih motenj strjevanja krvi po cepljenju. Preverjajo primere motenj strjevanja krvi “Odločili smo se, da preložimo ...