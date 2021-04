Požar doma na Osankarici: najverjetneje zagorelo zaradi neustreznega in dotrajanega dimnika RTV Slovenija Policija je nekaj dni po tem, ko je v celoti zgorel Dom na Osankarici, sporočila, da je do požara najverjetneje prišlo zaradi neustreznega in dotrajanega dimnika. Preiskava dogodka medtem še ni končana.

