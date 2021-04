Slovenski premier Janez Janša in njegov minister za kulturo Vasko Simoniti bosta odgovore na vprašanja skupine za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic (DRFMG) posredovala, ko bo video o položaju medijev predvajan na javni seji pristojnega odbora Evropskega parlamenta, so za STA sporočili iz premierjevega kabineta.