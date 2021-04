Nekdanja novinarka in evropska poslanka Irena Joveva je na socialnih omrežjih najavila debato z naslovom Roller coasterji namesto dobrega zgleda – karkoli naj bi že to pomenilo, po napovedi sodeč pa naj bi debatirali o “pravi vladavini, pravih medijih in prav(n)i državi”. Če pogledamo, kdo vse bo sodeloval, je že od daleč kristalno jasno, da se bo ponovno podtikalo in obtoževalo trenutno vlado, da ...