V pričakovanj pariške poslastice, ki se je veseli ves svet Sportal Že ta teden so na sporedu povratne tekme četrtfinala lige prvakov. Oči bodo uprte predvsem v Pariz, kjer se bosta po fantastični prvi tekmi, na kateri ni manjkalo odličnega nogometa, v ponovitvi lanskega finala pomerila PSG in Bayern. Francozi so v Münchnu zmagali s 3:1. Na drugi tekmi večera bo Chelsea v Londonu branil prednost z 2:0. V sredo bosta na sporedu še obračuna med Manchester Cityjem in...

Oglasi