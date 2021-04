V DZ razprava o revizijskem poročilu glede nabave zaščitne opreme 24ur.com Državni zbor bo na izredni seji na zahtevo LMŠ, SD, Levice in SAB razpravljal o predlogu priporočila vladi v zvezi z ugotovitvami revizijskega poročila o učinkovitosti nabave zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja novega koronavirusa. Predvidenih je osem ur in pol razprave, a brez glasovanja. Odbor DZ je namreč priporočilo zavrnil.

