Odkar zamenjava predsednika Državnega zbora RS ni uspela se pojavljajo polemike o tem, ali ima koalicija še sploh večino v parlamentu ali ne. Sinočnje glasovanje je nedvomno dokazale, da so skrbi odveč, poslanci so namreč s 46 glasovi za potrdili sklep o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o noveli zakona o izvrševanju proračuna za leti 2021 in 2022, ki investicije v vojsko izvzema iz omejitev ...