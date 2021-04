Vodnatost rek na Primorskem velika, Rižana in Dragonja se razlivata Primorske novice Vodnatost rek na Primorskem, Gorenjskem in v osrednji Sloveniji je velika, v vzhodni Sloveniji pa srednja. Rižana in Dragonja se razlivata na izpostavljenih mestih ob strugah. Manjša razlivanja bodo možna tudi ob Vipavi, Ljubljanica pa se bo v manjšem obsegu začela razlivati na Ljubljanskem barju, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso).

Sorodno











Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Anže Kopitar

Primož Roglič

Tadej Pogačar