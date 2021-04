Največ snega je na Notranjskem in Kočevskem, padavine počasi že slabijo Dnevnik Skladno z napovedmi ponekod po državi danes sneži. Največ snega je na Notranjskem in Kočevskem, nekaj pa tudi na Koroškem na nadmorski višini 500 metrov in več, jepovedal dežurni meteorolog na Arsu Andrej Velkavrh. Sneg naj se ne bi oprijemal...

