Rusija ZDA in Nato obtožila, da Ukrajino namerno spreminjajo v sod smodnika 24ur.com Rusija je Združene države Amerike in druge članice Nata, ki opozarjajo na krepitev prisotnosti ruske vojske ob ukrajinski meji, obtožila, da Ukrajino spreminjajo v sod smodnika. Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je namreč pozval Rusijo, naj ustavi krepitev vojaške prisotnosti ob meji z Ukrajino in preneha podpirati proruske separatiste na vzhodu te države. Namestnik ruskega zunanjega...

