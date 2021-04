Afganistan: Ob napovedi umika veliko bojazni, da bodo znova zavladali talibani RTV Slovenija Potem ko je ameriški predsednik Joe Biden napovedal brezpogojen umik vojakov iz Afganistana do 11. septembra, se zastavljajo vprašanja, kaj to pomeni za prihodnost od vojne porušene države. Taliban slavijo: "Zmagali smo, ZDA so izgubile. "

Sorodno



































Oglasi