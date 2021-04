21 ton tovora prevažal brez sredinskega kolesa 24ur.com Policisti so kršitelja, ki je tovor naložil, čeprav vozilo ni imelo vseh koles, ustavili pri Trebnjem. To pa ni bila edina kršitev: voznik ni imel ustreznega vozniškega dovoljenja, registrska tablica je pripadala drugemu vozilu, vozilo ni bilo zavarovano in tudi ne tehnično pregledano, v tahografu pa ni bilo kartice. Vse to je bilo dovolj za 4000 evrov globe in zaseg vozila.

